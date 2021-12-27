Zalim İstanbul dizisinde ardından yıldızı parlayan genç oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Başarılı oyuncu Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan Bahar Şahin,kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.

Belirtileri nedeniyle gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan Şahin paylaşımına “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.

Ardından test sonucunu paylaşan oyuncunun ikinci kez Covid-19 testi pozitif çıktı.

Aşı olmalarına rağmen ikinci kez koronavirüse yakalanan ünlü simalarda artış oldu. Peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Oyuncu Enis Arıkan ve Erdal Beşikçioğlu‘dan da kötü haber geldi.