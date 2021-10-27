Bahar Şahin eskort kurbanı mı oldu?

Genç oyuncu Bahar Şahin’in Dorukhan Toköz ile yaşadığı polemikli aşk geçen haftalarda ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmalarıyla bir kez daha ayrıldıklarını gösterdi.

Sık sık bir ayrılıp, bir barışan genç çift’in bu seferki ayrılık nedeni’nin futbolcu Dorukhan Toköz’ün güzel oyuncuyu aldattığı üzerineydi, magazin kulislerinde aldatma haberleri konuşulurken Bahar Şahin’in yaptığı paylaşım ilişkilerinin bitmesindeki perde arkasını gösterir nitelikteydi.

Güzel oyuncunun yaptığı paylaşımdaki yazılarda “Ne olacak bu Türk erkeklerin eskort sevdası” ve “Parası neyse verelim de doy artık şu karıya kıza…” yazıyordu. Şahin’in bu paylaşımları ünlü futbolcu’nun sevgilisini aldattığı haberlerini güçlendirdi…

Bahar Şahin’in paylaşımları;