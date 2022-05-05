Türk Sineması’nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan (59) kanser hastalığı tekrar nüksetti.

Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan’ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan’ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

Bodrum’da yaşıyor

Yaşamını Bodrum’da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.

‘Şaşkın Milyoner’ ve ‘Ortadirek Şaban’ gibi Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul’dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum’da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

“Büyük rahatsızlıklar geçirdim”

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, “Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım” demişti.