Bahar Candan’ın asgari ücret yorumu: Dolarla bir şey almayın

Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumcu olduğu, Flash TV’de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ adlı programda dün akşam, ilginç anlar yaşandı. Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı programda, Bahar Candan’ın sorulan bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Asgari ücretten açılan konu üzerine Nihat Doğan’ın “Bir aile 3 bin lirayla nasıl geçinebilir?” sorusuna yanıt veren Bahar Candan, “Dolarla bir şey almasın. Türk malı alsın, ithal ürünlerden uzak dursun. Çünkü onların fiyatları şişiriliyor. Bir ürünü alacağı zaman nerede üretildiğine bakacak, elindeki malzemeleri idareli bir şekilde kullanacak. Ben asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorum” dedi.