Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahar Candan, 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası paylaştığı fotoğrafla tepkileri üzerine çekti. Kucağına aldığı oyuncak ayısıyla verdiği pozu “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız” notuyla paylaşan Candan’a kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi.

Candan’a tepki verenler arasında Ece Seçkin, Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Gülben Ergen gibi ünlü isimler de yer aldı. Sosyal medya fenomeni, aldığı tepkilerden sonra ise özür paylaşımı yaparak bir süre sonra tepki çeken fotoğrafını sildi.

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