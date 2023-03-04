Küçük polenler, rüzgarla taşındıklarından bitkiden kilometrelerce uzaktaki kişide bile alerjiye neden olabilir. Alerjik bireylerin polen alerjileri farklılık gösterir. Konumuz; gözlerde sulanma, kızarıklık, burun akıntısı, sık hapşırma gibi belirtileri olan bahar alerjisi bahar alerjisi… Bahar alerjisi neden olur, belirtileri neler? İşte bahar alerjisi hakkında bilinmesi gerekenler…

Bahar alerjisi nedir, bahar alerjisi neden olur?

Havaların ısınması ile birlikte özellikle bahar aylarını kabusa çeviren polenler ya da çiçek tozları bitkilerin erkek tohumlarıdır. Küçük polenler, rüzgarla taşındıklarından bitkiden kilometrelerce uzaktaki kişide bile alerjiye neden olabilir. Alerjik bireylerin polen alerjileri farklılık gösterir.

Ağaç polenleri daha çok Şubat-Mayıs, ot polenleri Mayıs-Haziran aylarında, yabani ot polenleri ise yaz ortasından sonbahara dek yakınmalara neden olur.

Bahar alerjisi belirtileri neler?

Bahar alerjilerinin en sık görülen belirtileri arasında; hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı yer alıyor. Bazı hastalarda ise işitme problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük de görülebiliyor.