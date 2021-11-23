Stile ek, hareket kabiliyetini engellemeyen, kıyafet ve eşyaların taşınabilmesi için yeterli ve günlük kombine uygun olan baget çantaların isminin leziz baget ekmeklerden geldiğinden haberdar mıydınız?

‘’Baguette’’ tasarım adıyla anılan baget çanta, omuz askısına sahip. Bundan ötürü kolun direk olarak alt bölgesinde konumlanıyor.

İtalyan moda tasarımcı Silvia Venturi Fendi tarafından, fransızların baget ekmekleri kollarının altında taşımasından ilhamla moda dünyasına armağan ettiği eşsiz tasarım baget çantalar, ortaya atıldığı günden itibaren ironik bir aksesuar konumunda, kombin tamamlayıcısı.

Kelime anlamı “torba” olan baguette çantalar, klasik olarak Fransız baget ekmeğinde olduğu gibi koltuk altında taşınabilecek tarzda tasarıma tabi tutulmuş ve bu tarzda özdeşleşmiştir.

Y2K güncel dünyamıza geri dönüş sancılarıyla meşgulken, dönemle alakalı bir diğer isim olan baguette çantalar yerini tekrardan 2019’un başlarında devralıyor.

Mevcut omuz ve kol çantalarına kıyasla daha minimalize edilmiş bir boyutta ve kısa saplara sahip baguette çantalar, alışılmışın dışında, oversize formlarıyla da karşımıza çıkmakta.

Ekstra: Moschino durumu biraz abartmış olcak ki, ilhamını baget ekmekten çanta, 1000 dolardan satışa sunulmuştu.

Bir kişi “Subway sandviç taşıyormuş gibi görünmek için 1000 dolar ödemek. Şaka mı bu?” yorumunu yaparken bir başkası da çantanın salam ve peynire ihtiyacı olduğunu yazdı. Bir başkası ise çantayı “Güvercinlerin saldırısına uğramak için mi? Teşekkürler ben almayayım.” yorumuyla paylaşmıştı.