Umutsuz romantiklerden misiniz; yoksa kırmızı bayrak sallamak şöyle dursun kırmızı bayrağın kendisi olan, imkansızlığın dayanılmaz acısını hissettiren bir erkeğin sinyallerini görmezden gelenlerden mi? Çözüme ulaştıramıyordum fakat merak ediyordum; bu “bağlanmayan” erkeklerde bağlandığımız şey neydi? “Yakınlaşmaktan o kadar çok korkuyorsun ki, aramıza adeta bir okyanus koyuyorsun” diyen Carrie Bradshaw’ı, o okyanusta yüzme kararı aldıran şey ne idi? Belki de karşımızdaki erkek yeterince şeffaftır bize; yenik düştüğümüz şey aşk değil, hırslarımızdır.

Gizlisi saklısı yok!

Ona kartlarını çok açık oynadığı için güveniyorsunuz; arkadan iş çevirmediğini söylerken, en büyük oyununu oynuyor aslında sizinle. “Neden yalan söyleyen bir manipülatör olduğunu açık etsin ki bana?” sorusu zihninizde yankılanırken, zamanınızı biraz daha çöpe atmış oluyorsunuz. Aslında yalan söylediği yok. Tehlikeli olmaya başladığı yer tam da burası zaten. Size neden ilişki kuramayacağını saatlerce anlattıktan sonra, onu anladığınızı gösteren işareti istiyor sizden. Onun size sunmuş olduğu anlaşmanın şartlarını, usulsüz bir şekilde kabul ediyorsunuz. Ne görmek istiyoruz biz kadınlar tam olarak; değişebileceğini mi, yoksa hayatındaki “o” kadın olabilmeyi mi? “Bağlanmaya karşı” olan erkekler, bu duyguya genel olarak savunmasızlık olarak bakıyor. Bilinç dışında dile getiremediği birçok korkuyu barındıran ve bunun sonucunda ilişki sorumluluğundan kaçma mekanizması üreten birey, aslında benliğinden kaçıyor. Birine “bağlı” olmak ile “bağımlı” olmayı karıştıran bu erkekler, daima güçlü taraf olma içgüdüsüyle hareket ediyor.

“Bir yanlışın üç doğruyu götürmesi gereken yerde, siz üç yanlışı bir doğruyla siliyorsunuz.”

Güzel geçirdiğiniz bir günün akşamında, size tam tersi hissettirebiliyor veya aniden ortadan kaybolabiliyor. Çünkü yapabileceği en iyi şeyi yapıyor: Kaçmak! Kendinizi defalarca sorgulayacağınız bu süreçte değersiz hissedebilir, nerede yanlış yapıyorum düşüncesine kapılıyor olabilirsiniz. Oysa flört trafikleri yoğun olan bu erkeklerin bağlanma fobisinin, sizin ne kadar güzel ve zeki olmanızla hiçbir ilgisi yok. Onlar için daha iyi bir seçenek ise her zaman var. Kadınların ilgisinden besleniyor, onları adeta sömürmek istiyorlar. Bir kadını elde ederek kazandıkları özgüvenlerini kaybetmemek uğruna, sizi kaybetmek daha cazip bir yol olabiliyor. Hislerine teslim olmaktan kaçan ve en ufak ilişki belirtisinde yok olmayı seçen bu tip erkeklerin bilinçaltında ne mi var? Pek çok şey olabilir! Ama bunları çözümlemeyi seçmek, ya da kendinizi yıpratmadan “zaten çözmüş olan” biriyle birliktelik yaşamak konusunda tercih sizin. Size bağlı olmadığını kanıtlayan eylemler silsilesi içerisinde sürüklenmek yerine, hiçbir hareketini kişisel algılamayarak, “sorun bende değil; sende!” sloganıyla yaklaşmanız daha akıllıca bir çözüm olabilir.

Oyunun içinde misiniz?

Çoktan bu oyuna katıldıysanız ve kazanmayı umut ediyorsanız, bu tarz erkeklerin hareketlerini daha yakından gözlemlemelisiniz. “Bana karışık sinyaller gönderiyor, anlayamıyorum” dediğiniz sinyallerin anlamı, sadece sizden o kadar da hoşlanmadığı gerçeği de olabilir. İlgi ve bağlılık ögelerini dengelemekte uzmanlaştığından, sizi nasıl yanında tutacağını da çok iyi biliyor. Hatta buna yetecek kadar pratik yaptığını bilseniz yeter! Şöyle bir hikaye kurgulayalım: Sizi ısrarla davet ettiği bir etkinlikte, sizinle hiç ilgilenmiyor. İlişkiye bağlanmaktan ödü kopan erkeklerin, cezalandırma davranış biçimi olduğunu anlıyorsunuz sonrasında. Flörtöz yapısını kabullendiğiniz bu erkeğin ilgisinin başka kadınlarda olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. “Kabullendiniz” diyorum çünkü bu anlaşmanın şartları çok açıktı, bu oyunda kalmayı siz tercih ettiniz. “Ama bu sabah birlikteydik, her şey çok güzeldi. Bence korktuğu için böyle davranıyor” tarzında zihninize yaptığınız her kandırmaca ise onu aklamaya devam ediyor.

Göremiyorsunuz, hissedemiyorsunuz, sadece birkaç güzel davranış… Bir yanlışın üç doğruyu götürmesi gereken yerde, siz üç yanlışı bir doğruyla siliyorsunuz. Fakat gitmek istediğinizde de, kalmanızı ister gözlerle bakıyor size. Biz kadınlar bunu özür olarak algılıyoruz, ama bu davranışa hiç mezarınıza bırakılan çiçekler olarak baktınız mı? Sadece hala sizi kontrol ediyor; orada mısınız, yoksa değil misiniz diye. “Ben onu iyileştirebilirim, bağlayabilirim” felsefesiyle çıktığınız yolda, aslında hep aynı çemberin içinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Acaba doğru zamanı mı yaratmaya çalışıyor düşüncesiyle gidip gelirken, bunun bir masal olup olmadığını sorguluyorsunuz. Her zaman şuna inanıyorum; bir erkek ilişki istemiyor değil, sizinle ilişki istemiyordur. Tıpkı Mr. Big’in Paris’e taşınırken Carrie’ye haber vermemesinden doğan tartışma sonucu, Big’in onun için Paris’e taşınmasını istemediğini, kendi için taşınıyorsa gelmesini söylediği gibi. “Paris’e senin için taşınmıyorsam neden taşınayım ki?” sözlerini söyleyen Bradshaw, hayal kırıklığının yanı sıra sorunun mesafeler değil, yakınlaşma ve bağlanma sorunu olan Mr. Big olduğunu anlar. Bunun iş ile alakalı olduğunu söyleyen Big, aslında yanında “sepet” gibi taşımak istemediği kadının ilişki sorumluluğunu almaktan kaçmıştı. Mr. Big günümüzde yaşasaydı, ağzından dökülen son sözler muhtemelen şunlar olabilirdi: “Ben Paris’e gidiyorum, bir isteğin var mı?”

Yazı İrem Derya Kaplan