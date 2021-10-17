Bağış Yapacağız Dediler Ünlüleri Dolandırdılar! Azra Akın İsyan Etti

Mood ödül töreni yetkilileri, gençlerin eğitimine destek olan Umudum Olur Musun? derneğine bağış yapacaklarını söylediler fakat bağış yerine ulaşmadı. Eserlerini hediye eden ünlüler, törende satışı yapılan eserlerin parasının yerine gitmemesi üzerine neye uğradıklarını şaşırdı. Derneğin başkanı olan Azra Akın sitemini, “İnandık, kandırıldık” sözleriyle belirtti.

Bir çok ünlü isim kandırıldı

Gecenin organizatörü Burak Akan, tören sırasında derneğe bağış yapacaklarının sözünü vermişti fakat bu söz tutulmadı. Ünlüler, ihtiyacı olan gençlere eğitimleri için destek olmak adına, geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek oldular. Gecede, Arzum Onan’ın bir heykelinin 100 bin tl’ye, Nurgül Yeşilçay’ın tablosunun da 50 bin liraya alıcı bulduğu söylentiler arasında.

“Çok üzgünüm”

Tören bittikten sonra geceyi düzenleyenlerin sesinin sedasının kesilmesi ve bağışların da derneğe ulaşmamasının ardından, derneğin yönetim kurulu başkanı Azra Akın, “İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm” ifadelerini kullanırken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise “Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Dernek tarafından bu konuyla ilgili yasal sürecin başlamış olduğunu açıklandı.