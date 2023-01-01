Son olarak ‘Aslında Özgürsün’ adlı yapımda başrol oynayan Bade İşçil, yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Sağ ayağının sargılı olduğu bir fotoğraf yayınlayan İşçil, “2023 hazır mısın tatlım” notunu düştüğü kareye topuklu ayakkabı ve kalp emojisi koydu.

39 yaşındaki oyuncu, hemen ardından “İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden” diyerek, yeni bir paylaşımda bulundu.