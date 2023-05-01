Ünlü oyuncu Bade İşçil, deniz kenarına çıktığında karşılaştığı manzara karşısına sinirlendi. Çevreye bırakılan çöpler ve balıkçıların getirip bıraktığı misinaları görünce kendisini tutamayan İşçil, soluğu sosyal medyada aldı.Sahil kenarına atılan çöplern fotoğrafını yayınlayan 39 yaşındaki oyuncu, “İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın” dedi. Paylaşım yapmaya devam eden Bade İşçil, “Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş” şeklinde konuştu.

Yürüyüşü sırasında yolda gördüğü kancalı misinaları toplayarak örnek bir harete imzasını atan İşçil, “’Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım” ifadelerini kullandı.

Kancalı misinaların tehlikesine değinen ünlü isim, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün.”