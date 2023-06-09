Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı: Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden İşçil, kilo verdiği yönündeki sorulara “Yıllardır sabit spor yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum ve öyle birden bire verdiğim bir kilo yok. Bir projemiz var, belki yazın biraz çalışacağım. Ondan sonra tatil yapacağım” şeklinde yanıt verdi.

2013 yılında evlendiği Malkoç Sualp’ten 2016 yılında boşanan ve aradığı aşkı henüz bulamayan 39 yaşındaki oyuncuya “Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım” sözleri hatırlatıldı.

Konu hakkında konuşan Bade İşçil, “Demişimdir… Bir öyle derim, bir böyle derim… Niye olmasın canım? Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler aşksızdır ama yalnız hisseder kendini, yalnızlığı ile barışık değildir… Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben ‘İlla hayatımda aşk olsun’ demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz” açıklamasını yaptı.