Bade İşçil 4 milyona ev aldığı iddialarına yanıt verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”na dikkat çekmek için kırmızı beyaz kıyafeti ile geceye damgasını vuran Bade İşçil yöneltilen soruları yanıtladı.

Yapımcılar dan birçok dizi teklifi aldığını belirten İşçil, değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

4 milyon TL’ye Sarıyer’de villa aldığı iddialarını yalanlayan İşçil, “Taşındım ama 4 milyona Sarıyer’de üç katlı havuzlu ev varsa gidip hemen alayım” ifadelerini kullandı.

“Gönlüme göresini bulamadım”

Bade İşçil, muhabirlerin, “Parasız bir insanla ilişki yaşar mısınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı, “Ben aşık olduktan sonra fakir filan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz, kadın zengin baştan yaratıyor. Fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım” diyerek samimi cevap verdi.