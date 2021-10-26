Babasının Cenazesinde Verdiği Seksi Pozlara Tepki Yağdı!

Babasının cenazesinde çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan kadın, kısa sürede tepkilerin odağı oldu. İçinde babasının yattığı tabutun yanında verdiği seksi pozları paylaşan genç kadın, pek çok kişi tarafından saygısızlıkla suçlandı.

Siyah straplez bir elbise ve topuklu ayakkabı giyerek vücut hatlarını öne çıkaran genç kadına, mutlu pozlar verdiği ve babasına saygısızlık ettiği gerekçesiyle sosyal medyadan tepki yağdı.

Çekilen fotoğrafta tabutun üzerinde görülen Amerikan bayrağı, genç kadının babasının eskiden orduda çalıştığını gösteriyor.





Tepkiler Reddit’ten de yağdı

Genç kadının paylaştığı fotoğraf sosyal haberleşme ve forum sitesi Reddit’de tartışma konusu oldu. Olay yaratan fotoğraflara kullanıcıların bazıları şu şekilde yorum yaptı:

“Vay canına bu son derece saygısızca değil mi?”, “Bu çok korkunç”, “Çok üzücü, umarım biri ona bu saygısızlığı için kızmıştır”

Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların birkaçı: