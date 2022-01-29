Ünlendikleri ilk dönemde aşk yaşayan Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yıllar sonra konuşan Erkan Özerman çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Azra Akın, Özerman’ın bu iddiaları sonrası dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde bir programda ağır iddialarda bulunan Özerman, Tatlıtuğ ve Akın çifti hakkında ağza alınmayacak sözler söyledi. Geçtiğimiz yıl erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen ve birçok kişinin de canlı yayına bağlanarak hakkında bu olayları doğruladığı Özerman; ‘’Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam’da oturuyor. Kıvanç, Paris’te çalışıyor. Telefon açıyor, ‘Sen bu gece kiminleydin?’ diyor, başlıyor ağlamaya. Kıvanç kalkıyor trene binip, 2.5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam’’ ifadelerini kullandı.

Azra Akın: Dava açtım

Sosyal medyaya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamaların ardından başarılı manken ve oyuncu Azra Akın, bu cümlelerin ardından hemen harekete geçti. Önceki gün oğlu Demir’le Akmerkez’de görüntülenen güzel oyuncuya Erkan Özerman’ın kendisi hakkında sarf ettiği sözleri soruldu. Bunun üzerine Akın, ‘’Gerekli olan davayı açtık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmayacağım, dava açtım’’ diyerek konuya dair konuşmayacağını açıkladı. Kendisi hakkında yıllar sonra ortaya atılan bu söylemlerden rahatsız olan ünlü manken ve oyuncu Azra Akın bu konuyu hukuk yoluyla çözmeye karar verdi. Akın’ın menajeri Yasemin Kök ise Özerman’ın kullandığı ifadeler hakkında; ‘’Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Yargı cevabı verecektir’’ dedi.