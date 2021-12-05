4 yıl önce dünyaevine giren Azra Akın ve eşi Atakan Koru, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de bir mekan çıkışı objektifler tarafından görüntülendi. O sırada muhabirlerle sohbet içerisine giren oyuncu ve manken, kutlama yaptıklarını söyledi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftten Akın, “Arkadaşlarımızla beraber bir kutlama yaptık, aslında doğum günlerimizi kutladık. Atakan’ın 30 Kasım benim de 8 Aralık. Eşim ile benim doğum günümü birleştirdik, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya geldik” dedi.

40. yaş gününü kutladıklarını söyleyen Akın, muhabirlerin “Hayatınızda iyi ki mi çok yoksa keşke mi?” sorusunu gülümseyerek, “Hayat bir deneyim bir yolculuk, önemli olan yaşadığımız şeylerden bir şeyler öğrenmek, öyle baktığım için hayatta ne olduysa iyi ki oldu diyorum” şeklinde yanıtladı.

Ünlü oyuncu ve manken Azra Akın, gazetecilerin “Geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğunuz bir ödül töreninin dolandırılma haberleri çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna ise “Bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranıyorum ve davranacağım, daha fazla konuşmayalım bu konu hakkında” şeklinde cevap verdi.