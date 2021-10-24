Aytaç Şaşmaz’dan Yeni Proje!

Güzel oyuncu Cemre Baysel’le birlikte olan Aytaç Şaşmaz, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatro’su işbirliğiyle Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun tarafından çocuklara yönelik hazırlanan ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı oyunu seslendirdi.

Dalgıç Kaya’nın hikayesi

Çocuklara deniz sevgisini öğretmeye çalışan dalgıç Kaya’nın hikayesini anlatan Şaşmaz, “Su hayattır” Suyun önemine dikkatti. Şaşmaz, “Denizler kirlenirse önce deniz canlıları tehlikeye girer. Sonra da insanlar… Çünkü su hayattır” dedi.

Gelecek nesillere çevre bilincini aktarmak

Aytaç Şaşmaz instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti, “Gelecek nesillere çevre bilincini aktarmayı amaçlayan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı podcast serisinin 6. Bölümünde ‘Kaya’yı ben seslendirdim. Deniz kirliliğine dikkat çeken bu bölümü spotify’dan dinleyebilirsiniz.”