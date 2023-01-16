Geçtiğimiz aylarda Cemre Baysel ile ilişkisini sonlandıran Aytaç Şaşmaz, Hande Doğandemir ile bir mekanda görüntülenmişti. Mekan çıkışı aynı otomobile binen ikili dikkatleri çekerken yakışıklı oyuncu, “Aşk yok, iş var” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan sonra Yeniköy’de görüntülenen Şaşmaz, bir kez daha açıklamada bulundu. 24 yaşındaki ünlü isim, “O gün de söylemiştim. Hande ile yeni bir tiyatro oyununda oynayacağız. Provalar sonrası da yemek yiyoruz. Öyle bir aşk durumu yok yani. Güzel bir oyun hazırlığındayız ve şubat ayında da ilk kez sahneye çıkacağız” şeklinde konuştu.

İddialardan sonra bir sergide görüntülenen Hande Doğandemir ise birlikte bir tiyatro oyununa hazırlandıklarını söyleyerek “İlk provamızı da yaptık. Zaten oradan çıktım ve buraya geldim” ifadelerini kullandı.

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