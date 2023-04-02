Önceki gün Etiler’de görüntülenen Aytaç Şaşmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta ‘Eksik’ adlı tiyatro oyununda rol alan ünlü isim, “Tiyatro serüvenim devam ediyor. Sezon bitimine yaklaştık. Yeni sezonda da devam edecek” dedi.

Şaşmaz, sonrasında “Ekstra görüşmelerimiz, senaryo okumaları da devam ediyor. Gönlüme göre bir proje olursa kabul edeceğim. Çünkü setleri çok özledim. Tiyatro başka bir dünya ama kamera önü bambaşka bir dünya benim için” ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda tiyatro oyununun ilk gösteriminden elde edilen gelirin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışladığını açıkladı. Aytaç Şaşmaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “İlk oyunumuzun bütün gelirlerini depremzedelere bağışladık. Çok değerliydi benim için. İstanbul’da oynadığım ilk tiyatro oyunuydu. İlk oyunumda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için unutulmaz oldu. Benim için hiç unutamayacağım bir anı oldu. Yardım etmeye de devam ediyoruz. O alkış, emeğimizin karşılığının da güzel yerlere gitmesi çok güzel bir şeydir duyguydu.”