Son olarak ‘Darmaduman‘ dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki gece yarısı Kuruçeşme’deki bir mekandan ayrılırken kız arkadaşıyla beraber görüntülendi.

Çok geçmeden magazincilerin yanına giden Şaşmaz, “Araçtaki hanımefendi benim arkadaşım, adı Ege. Aşk yok yani” diye gülerek açıklamada bulundu.

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan yakışıklı oyuncu, “Tiyatro oyunumuzun gelirini deprem bölgesine bağışlama kararı aldık” dedi.

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