Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel ikilisi, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde birlikteliklerini bitirmişlerdi. Basın mensuplarının ikili hakkında yönelttiği soruya Şaşmaz, “Size kısa bir cevap vereyim; işinize çok saygı duyuyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Yakışıklı oyuncu, bu kez “Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarı var gibi yansıtıyorsunuz?” diye yöneltilen soruya, “Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi” sözleriyle açıklamada bulundu.

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