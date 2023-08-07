Ceylan Ertem‘in sunuculuğunu üstlendiği “Duyuyor musun” programının bu haftaki konuğu Ayşegül Aldinç oldu. İkili keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirirken, aynı zamanda Aldinç, sevilen şarkılarından “Yeniler” ve Mabel Matiz imzalı “Bir Tek Gördüğüm”ü birlikte seslendirdi.

Ceylan Ertem’in “Jetonla telefon eden nesillerden, kaset, cd, plaklardan geldiğimiz bu dijital çağ ile aran nasıl?” sorusu üzerine 65 yaşındaki şarkıcı, “Ayak uyduruyorum galiba ama müzikte biraz daha gelenekselciyim. 90’ların temsilcilerindenim, gençlerin nostaljisi 90’lar ama benim nostaljim 70’ler dolayısıyla. O dönemde rol modellerim vardı, özellikle Ajda Pekkan. Hala da kaç nesli sürükleyen bir enerjisi var. Yeni bir şeyler üretmek için beklemedeyim. Pandeminin araya girmesi, bizi birçok şeyden yoksun bırakması, sahneden uzaklaştırması arayı uzattı. Kendi şarkımı kendi yapan biri olmak isterdim. 90’lardan bir sürü platonik aşk yaşıyordum o zaman yazıyordum sonra ne oldu bilmiyorum o musluk kapandı” şeklinde cevapladı.