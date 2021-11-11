Ayşecan Tatari’nin kızı için haykırışı!

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin kızları Müjgan için isyanı sosyal medyada olay oldu. Bir süredir kızları Müjgan’ın bağırsak hastalığı nedeniyle zor günler geçiren çift, gittikleri restoranda gerekli hassasiyeti göstermedikleri gerekçesiyle sosyal medyadan isyan etti.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari ile Sefirin Kızı’nın Kavruk’u Edip Tepeli nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl kızı Müjgan’ı kucaklarına alan çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyorlar.

Gittikleri restoranda yaşadıkları olayı takipçileriyle paylaşan çift, açıklamalarda bulundu. Özel bir diyet ile beslenmesi gereken kızları için kılı kırk yaran Tatari, şunları yazdı:

“Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın!

Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp ‘kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?’ dedim. ‘Hayır’ dedikten 2 dakika sonra gelip ‘Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış’ diyor…

Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!”

Edip Tepeli ise eşinin neden bu kadar tepkili olduğunu açıklayan bir gönderi paylaştı:

“Hayatlarını ciddi besin alerjileriyle sürdürenlere soruyorum. Nasıl hayatta kalıyorsunuz? Müjgan’ın bağırsak geçirgenliği ile uğraşıyoruz bir süredir. Sevimsiz bir durum. Çok küçük olduğu için geçmesi bekleniyor ama bunun için 1 aylık Diyet uygulanması gerekiyor. Ayşecan’a da Müjgan’a da bir çok besin yasak. Maalesef bu 1 ay bir tülü tamamlanamıyor. Çünkü adı sanı belli düzgün görünümlü işletmeler besin işinin sağlık işi olduğunu bilmiyor. Paradan başka hiçbir şey düşünmedikleri için liyakat sahibi insanlar çalıştırmaları gerektiğinin farkında değiller. Sizin bu ihmalkarlığınız ve cehaletiniz yüzünden yeterli besin alamadığı için her gün baş ağrısı çeken karım, son 8 günü kalan diyetine yeniden başlamak zorunda. Müjgan gelişimi için önemli olan besinleri 1 ay daha alamayacak. Biz de birkaç gün içimiz parçalana parçalana evladımızın dışkısında kan arayacağız.”

Bazı takipçileri Ayşecan Tatari’ye ‘O zaman yemeğini evde ye’ diyerek tepki gösterirken ünlü oyuncu ise böyle cevap verdi: “Kaldırımlar kötüyse, engelliler evlerinde otursun’ demek gibi… Hayır! işlerini yapanlar sorumluluk alsınlar.”