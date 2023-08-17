Instagram hesabından kızıyla sevimli anlarını paylaşan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, sosyal medyadan kendisine gelen bazı yorumlardan bıkmış halde. Tatari, Instagram’ın hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:

“Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda özgüveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum.”