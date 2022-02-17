Ayşe Topçuoğulları, kentte yaşayan çocukların hikayesini anlattığı “Uykudan Önce” sergisindeki eserlerinde masallarda anlatılan doğayı hayal eden çocukları resmediyor. İzleyenlere masalların “Bir varmış bir yokmuş” diye başlayan ünlü girişi ile sorular sorduran eserler, 7 Mart Pazartesi

gününe kadar Galeri/Miz’de…

Ayşe Topçuoğulları, çalışmalarındaki konular aracılığıyla, çocukların şehirde sahip oldukları imkanlar ile doğaya duydukları özlem arasındaki ilişkiye de vurgu yapıyor. Eserlerinde çocukların benliklerini bulma serüvenine yeni bir bakış açısı sunan sanatçı, çocukların iç dünyasındaki arayışı vurguladığı her bir resminde bu süreci yeni bir masalsı anlatımla kurguluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Ayşe Topçuoğulları, 2008 yılında Siemens Sanat’ın Uluslararası Sanat Festivali’ne katılmasının ardından çalışmalarını Akbank Sanat, Mamut Art Project, Contemporary İstanbul gibi çeşitli sanat mekanlarında sergilemiştir. İzmir’de yaşayan sanatçı, çalışmalarına burada devam etmektedir.

Sergi 7 Mart 2022 tarihine kadar Galeri Miz’de izlenebilir.