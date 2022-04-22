Number1 Türk FM‘de yayınlanan Number1 Star programının bu haftaki konuğu şarkıcı Aynur Aydın oldu. DJ Kadir Çetin’in sunuculuğunu yaptığı programda Aynur Aydın birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

İddialı klipleriyle adından söz ettiren Aynur Aydın’dan meslektaşları Gülşen ve Aleyna Tilki’ye de destek gecikmedi. Aydın, sahne kıyafetleri ve kliplerinden dolayı sürekli eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcılar hakkında “Kendi bedenleri kendi kariyerleri beğenmeyen izlemesin. Bizim ülkede ahlak bekçisi çok” yorumunda bulundu.