Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda sigara kullanan bir hayranının elinden ürünü alarak kendisi sahnede kullanmaya devam etti. Aynı zamanda da konserine devam eden şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

Eleştiri yağmuruna tutulan Aydın için kimileri “Aynur Aydın, Gülşen gibi sanatçılar sadece ahlak bozuyorlar” şeklinde yorum yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları da, “Aynur Aydın sahnede sigara içmiş. Eğer suçsa tüm rockçıları ve rapçileri atın içeri, Haa içmese daha iyi olurdu ama içen ilk kişi değil. Kadın olduğu için mi bu baskı?” şeklindeki yorumlarla şarkıcıya destek oldu.