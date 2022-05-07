Şarkıcılık kariyeri dışında düşündüklerini söylemekten çekinmeyen ve paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Aynur Aydın, gençlik dönemini geçirdiği Almanya’dan 2011 yılında Türkiye’ye geliş öyküsünü, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan programında şu sözlerle anlattı:

Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi. Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp, dünya starı olmak vardı. Türkiye’den dünya starı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar alternatif müzik yapan birilerinden. Mabel Matiz gibi. Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu.

36 yaşındaki şarkıcı aynı zamanda, Armağan Çağlayan’ın kendisine sorduğu soruları da yanıtladı, Aydın “Sevgilinizden ayrıldınız ve daha iyisini bulamadınız. Ona geri döner misiniz?” sorusuna “Biz ne kötüleri sevdik. İnsanoğlunda illa çift olma baskısı var. Yalnız olmaktan korkmam” şeklinde cevap verdi.

İlk albümünü 11 yıl önce çıkaran ünlü şarkıcı, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını söyleyerek “Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20’li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz.” dedi.

Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olduğunu da dile getiren Aynur Aydın, “Ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok” ifadelerini kullandı.