Aylin Veziroğlu’nun Hangi Dizide Rol Alacağı Belli Oldu

2019 yılında ‘Yasak Elma’ dizisinde canlandırdığı ‘Selin’ karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncu Aylin Veziroğlu, hikayenin kısa bir bölümünde yer alan isimlerden biriydi.

Bu sene dijital içerik platformu Exxen’de yayınlanan ‘Olağan Şüpheliler’ adlı dizide rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Veziroğlu, atv’de 7.sezon hazırlıklarına başlayan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”dan önemli bir teklif aldı.

Dizi yeni sezonunda kadrosuna Uğur Yücel, Levent Ülgen ve Nurseli İdiz gibi değerli isimleri de katarak, hem hikayesi hem de tecrübeli oyuncularıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

200. bölümü ile 26 Ekim Salı günü atv ekranında yayına girecek, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”a yeni katılan Aylin Veziroğlu’nun oynayacağı rol belli oldu. Güzel oyuncunun dizide Nina isimli bir karakteri canlandırdığı söyleniyor. Az sayıda kadın oyuncunun dizide yer alması sebebiyle Veziroğlu’nun ekibe dahil olması sevindirici bir detay dikkat çekiyor.