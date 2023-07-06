Hepimizin içinde yaşayan ve varlıklarını inkâr ettiğimizde bizi çatışmaya sürükleyen üç hayvan var: ayı, kaplan ve ejderha. Peki, onları nasıl tanıyacak ve içimizde süregiden çatışmaya nasıl son vereceğiz? Athica Yayınları’ndan çıkan Andrés Pascual ve Ecequiel Barricart’ın yazdığı Ayı, Kaplan, Ejderha işte bu sorunun yanıtını veriyor.

İçinizde yaşayan üç hayvanın gücünü fark ettiğinizde sormanız gereken üç temel soruya da yanıt bulacaksınız: Ben kimim? Ne yapmalıyım? Hayattaki amacım nedir?

Ayının sevgisini, kaplanın cesaretini ve ejderhanın keskin görüşünü hayatınıza dâhil ettiğinizde ise yalnızca daha güçlü değil aynı zamanda daha huzurlu olacaksınız.

Andrés Pascual ve Ecequiel Barricart’ın yazdığı, Didem Demirci Altun’un dilimize çevirdiği Ayı, Kaplan, Ejderha Athica Yayınları’ndan çıktı.

“Ayı, Kaplan, Ejderha” arka kapak yazısı:

İflasın eşiğindeki terziye, bir gün bir adam gelir ve smokin sipariş eder. Adam terziye bir teslim tarihi verir, smokini o gün adresine getirmesini ister. Meğer terzinin hazırladığı smokin, adamın kendi cenazesi içinmiş. Terzi çok şaşırır. Üstelik o gün, ölen müşterisinin vasiyeti üzerine kendisine üç kafes kaldığını öğrenir. Kafeslerde ne mi vardır?

Ayı, kaplan ve ejderha…

Güçlü bir sevgi, bilinçle ortaya konmuş keskin bir eylem ve tarafsız bir gözlem… Bu üçü, doğarken yanımızda getirdiğimiz ancak yaşam yolculuğumuz boyunca beslemeyi çoğu zaman ihmal ettiğimiz kabiliyetlerimizdir.

Üç özel hayvanın eşsiz güçlerini taşımak ve geliştirmek üzere geliriz dünyaya. Ayı, kaplan ve ejderha…

Sevgide ayının gücünü, eylemde kaplanın zekâsını ve gözlemde bir ejderhanın tarafsızlığını beslediğimizde, hayat kazanmak zorunda olduğumuz bir yarıştan, korkusuzca ve huzurla deneyimlediğimiz bir armağana dönüşür.