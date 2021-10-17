Aygün Aydın’dan Şok Eden Paylaşım: Bilin Bakalım Bu Hangi Şerefsizin Kızı

Yine olay yaratan bir paylaşım yapan Aygün Aydın, Hakan Sabancı’yla alakalı açıklamalarda bulunduğu dönem ultrason görüntüsü paylaşarak hamile olduğunu iddia etmişti. O paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplamış olan Aygün Aydın, bu seferki paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Paylaşır paylaşmaz kaldırdı

Ultrason görüntüleriyle herkesi şoka uğrattıktan sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan Aygün Aydın, sosyal medya hesabından, “Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim” notuyla bebek fotoğrafı paylaştı. Aygün Aydın, paylaştıktan çok kısa bir süre sonra fotoğrafı kaldırdı.

“Gözlerini birebir babasından almış”

Fotoğrafı kaldırdıktan sonra başka bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bu paylaşımına da “DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış” notunu düştü. Aydın’ın paylaşımına yorum yağdı.