Aygün Aydın’a Kötü Haber!

İş insanı Hakan Sabancı’nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için mahkeme Aygün Aydın’a 17 gün zorlama hapsi cezası verdi

Mahkeme, sosyal medya mesajlarına ısrarla devam eden Aygün Aydın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.

İki kez zorlama hapis cezasına çarptırılan Aygün Aydın sosyal medya hesabı üzerinden mesajlarına devam etmesi üzerine; Hakan Sabancı’nın zorla uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için bir hapis cezası daha aldı.

“Can güvenliğimden endişe duyuyorum”

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Aygün Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Paylaşımda Hakan Sabancı’nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum.”

Üç gün hapis yatmıştı

Daha önce de Hakan Sabancı’nın aleyhinde sosyal medyadan yayınladığı mesajlarla Aygün Aydın, üç gün hapis yatmıştı.