Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ve kahkahaların kesilmediği ‘Aydınlıkevler’ her oyunda salonları heyecanlı bir kalabalık ile doldurdu. Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan Aydınlıkevler, 2022 yılının Mart ayında başladığı serüvenine hiç hız kesmeden kapalı gişe olarak devam ediyor.

‘Aydınlıkevler’, 24 Haziran Maximum Uniq Açıkhava ve 25 Haziran Bursa Açıkhava oyunlarının ardından 1 Temmuz tarihinde Maximum Uniq Açıkhava’da 100. kez sahnelenecek. Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.