Ünlü sanatçı Belgin Sarılmışer’in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmine izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Film, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaşarak rekor kırdı. Usta oyuncu Aydemir Akbaş film hakkında, “Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor” açıklamasında bulunmuştu.

“Yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı?”

86 yaşında olan usta oyuncuya Bergen filmi sorulmasına üzerine Akbaş, “Bergen’in şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun. Kendin yazmıyorsun bütün filmlerin çoğunun senaryoları çalıntı. Bir tek ben özel hikaye yazıyorum, dizilerin hepsi de Kore dizisi. Ben belgesel açarım, yabancı film izlerim. Ben zaten senaryo yazıyorum televizyona bakacak zamanım yok” dedi.