Ayça İnci Gökhan Şeşen’le ne zaman evlenecek?

Yeşilçam’da kötü adam karakteri ile tanınan Adanalı usta oyuncu Bilal İnci’nin torunu Ayça İnci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ayça İnci, Grup Gündoğarken’in üyelerinden Gökhan Şeşen’le mutlu beraberliklerinin devam ettiğini söyledi.

“Biz zaten evli gibi yaşıyoruz”

12 yıldır birlikte olduğu Gökhan Şeşen’den iki kez evlenme teklifi aldığını ama evlenmeye zaman bulamadığını belirten İnci, “Evlenme teklifi aldım iki kez ama şartlar uymadı evlenmeye. Yurt dışında dizi çekimi vardı, sonra pandemi girdi araya. Gökhan Bey’in işleri çıktı falan derken kaldı öyle. Biz zaten evli gibi yaşıyoruz” dedi.