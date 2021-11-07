Ayça Bingöl’den net açıklama: Ebeveynlik ehliyete bağlanmalı

Başarılı oyuncu Ayça Bingöl, Posta’ya konuştu. Ünlü oyuncunun ebeveynlikle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

“Herkes ebeveyn olmamalı”

Doğurmaktan çok yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Ayça Bingöl, “Hatta ben buraya daha keskin bir fikrimi yerleştireyim, bence ebeveynlik ehliyete bağlanmalı” diyerek herkesin ebeveyn olmasını doğru bulmadığını belirtti.

“Bütün yük kadının üzerinde”

Türkiye’de kadın olmakla ilgili de yorumda bulunan Bingöl, “Türkiye’de kadın olmak tabi ki zor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış bir ülkeyiz, örneğin. Bir sürü suçlu erkek elini kolunu sallayarak serbest bırakılıyor. Arkanızda durararak koruyup kollayacak bir devlet göremiyoruz. Bu ülkede bütün yük çalışan, çalışmayan kadının üzerine yıkılmış durumdayken kadın olmak nasıl kolay olsun” ifadelerini kullandı.