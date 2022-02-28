Final yaparak ekranlara veda eden “Ada Masalı” dizisinde senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilişkilerinde boyut atladı. Hürriyet’in haberine göre, oyuncu çift ilişkileri için ciddi bir adım attı. Hürriyet’in haberine göre, tatillerini birlikte geçirmek isteyen Turan ve Navruz çifti, Urla veya Kaz Dağları’nda ev arayışına başladı. Emlakçılarla çoktan görüşmeye başlayan oyuncu çift, isteklerine göre bir ev bulamadıkları taktirde arsa alarak evlerini inşa edecekler.