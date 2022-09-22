Etkinlik sırasında ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayça Ayşin Turan, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Alp Navruz hakkında birlikte oynaması için reklam teklifleri gittiği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Turan, “Arkadaşlar inanın bende sizden duydum, öyle birşey yok. Maalesef doğru değil, ancak olursa da bu işler kısmet” dedi.

Aralarında sık sık ‘kıskançlık’ yaşandığı iddialarıyla ilgili konuşan 29 yaşındaki ünlü oyuncu, “Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum, böyle bir durum söz konusu değil. Zaten çıkan bu haberlere en güzel cevabımızı verdik” ifadelerini kullandı.

Yaz sezonunu çok güzel geçirdiğini söyleyen Ayça Ayşin Turan, “Hem tatil, hem de iş yaptım. Benim için çok verimli bir sezondu diyebilirim. Şimdi de hem dinleniyorum, hem yeni projeleri okuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.