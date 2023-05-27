Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Çok fazla kahve tükettiğini söyleyen Turan, “Direk uyandığımda güne kahve ile başlarım” dedi.

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan oyuncu, bu konuyla ilgili “İnce eleyip sık dokuyorum, ama bunu biraz fazla yapıyorum. Bir projede yer alabilmem için o hikayenin benim içime sinmesi lazım. Bu olur, diyebilmem lazım. Kalbimin atıp, beni heyecanlandırması lazım. O yüzden en doğrusunu bekliyorum ve en doğrusu olana kadar acele etmeden karar vermek istiyorum. Okuduğum çok proje var ama en güzeliyle döneceğimden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Son olarak aşk hayatıyla ilgili de konuşan Ayça Ayşin Turan, “Hayatımda kimse yok, flörtüm de yok. Olduğunda söz göreceksiniz” dedi.