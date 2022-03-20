Youtube’da ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan oyuncu Aybüke Pusat, bütün gizlisini ortaya serdi. Sahte hesapları olduğunu dile getiren güzel oyuncu, “O kadar büyük bir stalk’çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum” dedi.2014 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra yer aldığı projelerde ismini milyonlara duyuran Aybüke Pusat Youtube’da “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı. Kariyeriyle ilgili konuşan Pusat, Halide Edip Adıvar’ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu “Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum” dedi.

“Sahte hesaplarım var”

Samimi itiraflarıyla programa damga vuran güzel oyuncu, sosyal medyada sahte hesapları olduğunu itiraf etti. “O kadar büyük bir ‘stalk’çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum” dedi. İşte Pusat’ın konuşmalarından diğer satırbaşları;

Aybüke Pusat katıldığı programda eteğindeki bütün taşları döktü: Sahte hesaplarla herkesi takip ediyorum

“Kurşun döktürmeyi seviyorum”

“Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor. Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim. Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum. En sık aldığım iltifat “Ekrandakinden daha güzelmişsiniz”. Seksist olmayan küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var.