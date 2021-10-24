Ayberk Pekcan’dan üzücü haber geldi!

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’da ‘Artuk Bey’ karakterini canlandırmıştı. Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

“Ben akciğer kanseri olmuşum”

Sırt ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen Pekcan, “Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi” diyerek, kemoterapiye başladığını yazdı.

“En büyük desteğim ailem”

Son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde ‘Artuk Bey’ karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

51 yaşındaki oyuncu instagram’dan yaptığı açıklamada şunları belirtti, “Sevgili dostlar… On gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü… En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle… Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla…” dedi.