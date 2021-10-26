Ayakkabı Dünyası’ndan Çarpıcı Koleksiyon

12 Eylül Salı günü The House Café’de gerçekleşen özel lansmanda Ayakkabı Dünyası imzasını taşıyan ayakkabı, bot ve stiletto gibi yeni sezon ürünler tanıtıldı. Gerçekleşen özel etkinlik Melodi Elbirliler Türkmen, Pelin Kaya, Ceylan Çapa gibi isimlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Provoq, Eclipse ve Kiddo’nun adından söz ettirecek tasarımlar büyük beğeni topladı. Sonbahar-Kış sezonunun favorileri arasına adını yazdıracak tasarımlar yeni ve modern bir çizgiyle sunuldu. Sezonun favorisi olan botlar ve çizmeler beyaz, bej, kahverengi ve siyah gibi nötr ama bir o kadar da güçlü bir renk paleti yer verilerek tasarlandı. Yeni sezon koleksiyonunda yer alan bağcık ve bant detaylarının metal materyalle birleşmesi oldukça modern bir görünüm yarattı.