Hayatınıza Neşe Katan Ay Yay

Akrep burcundaki can sıkıcı ve şüpheci hallerimiz yerini neşeye ve eğlenceye yani Ay Yay burcuna bırakıyor. Ayrıca Venüs’ün güney ay düğümü kavuşumunda olması hayatımızda olmaması gereken insanları hayatımızdan çıkarmamız için de bize bir fırsat sunacak. Özellikle ilişkilerdeki farkındalık artacak, “Ben ne yapıyorum?” diyeceğiz ve ilişkilerdeki sorunları masaya yatıracağız. Biten ilişkiler yerini çok daha güzel ilişkilere bırakacak ve Venüs’ün de Yay burcunda olması tüm güzellikleri kapınıza serecek.

Venüs’ ün ve Ay’ ın Yay burcunda ilerlemesi bizi heyecanlandırıyor.

Spor, dans, yoga, hareket, eğlence zamanı Yay burcu zamanıdır. Ve tabii ki alışveriş… Harcamalarınızın arttığını fark edebilir ve kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Eğitim ve yatırım alanında yaptığınız masraflar size karşılığını olumlu olarak geri verecektir.

Eski sevgililer teker teker geliyor.

Eski defterlerin açılması kafanızı karıştırmasın. Aman dikkat! Size anlık olarak hoş gelen sözlerin sadece bir aldanma olduğunu unutmayın, Yay burcu abartmayı sever.

Yazı Berfin Atbaş