Ay, Terazi burcunda: Yaşamını güzelleştirmek senin elinde

Yaşamına güzelleştirecek değişiklikler ya da yenilikler yapmak sana çok iyi gelecek çünkü Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Terazi burcu yönetici gezegeni Venüs sayesinde estetik algıda, aşk hayatında, kişisel gelişim, dış görünüş, eğitim ve iş hayatında güzellik arar, abartmayı sever. Güzellikle ilgili konularda değişiklik ya da yenilik yapmak size mutlu edecektir.

Sosyalleşmeyi seviyoruz. Sosyal hayatın içerisinde olmayı abartmış olduğumuz bu günlerde enerjimizi kontrol etmeliyiz. Bu yoğun enerjimizi sadece sosyal hayatımızda değil, eğitim- iş hayatımızda da kullanmalıyız yoksa enerjimiz bize yetmeyebilir.

Merkür-pluto karesi iletişimle ilgili konuları zedeleyebilir. Daha güçlü olduğunuzu kanıtlamak amacıyla karşı tarafı kırabilir ve çok güzel giden ilişkilerinizi mahvedebilirsiniz.

Ay-Satürn üçgeni yine ilişkilerimize yansıyor; kendi otoritemizi kurmak istiyoruz ama bunu yapmak yerine ilişkimizdeki sorumluluklarımızı yerine getirmek daha yararlı olacaktır. ilişkilerde başarı ve otorite üzerine çalışıyor olabiliriz. Sorumluluk gerektiren işlerinizi hallediverin.

Ay-Chiron karşıtlığı oluşması da ilişkilerimizde motivasyon eksikliği yaşıyorsak ve bazı takıntı/bağımlılıklarımızdan kurtulamıyorsak bize üzcü anlar yaşatabilir.

Yazı Berfin Atbaş