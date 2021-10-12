Ay Oğlak Burcunda İlerlerken

13 Ekim 13:53’ e kadar Ay Oğlak burcunda ilerleyecek. Eğlenceli aktiviteler Oğlak burcuna çok uzak olduğu için bu süreçte eğlenmek bize keyif vermeyecek. Duygusal konuşmalar yapmak, ilişkilerde önemli adımlar atmak için uygun bir zaman değil çünkü içimizde bulunan negatiflik iki gün sonra pişman olacağımız şeyler yaptırabilir veya söyletebilir. Beklentiye girmemek, sakin kalmak ve ileriye dönük plan yapmak daha doğru olabilir. Çalışmak, iş konuşmak size daha iyi gelecektir.

Ay, toprak grubunda olduğu için konut-gayrimenkul, inşaat işleri için de çok uygun bir zaman dilimindeyiz.

Oğlak burcu kemik, diş ve yaraları temsil eder. Ay Oğlak burcunda ilerlerken bu konularda şifa bulabiliriz. Tedaviyi devam ettirmek, yeni bir tedaviye başlamak için uygunken önemli operasyonlar için biraz beklemekte fayda var.

Yazı Berfin Atbaş