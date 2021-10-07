Ay Akrep Burcuna Geçiyor: Duygularımız Derinleşebilir!

Ay 08:02 itibariyle boşluğa geçti ve 17.21′ e kadar boşlukta durmaya devam edecek. Bu aralıkta daha stresli ve huzursuz hissedeceğiz.

17.21′ de Ay akrep burcuna geçiyor. Kendimizi derin düşüncelerin içerisinde bulabiliriz. Daha tutkulu ve hırslı olacağımız bu süreçte gizliliğe olan ilgimiz artabilir. Geçmişteki konulara tekrar tekrar geri dönüp kuruntu yapabiliriz.

Şüphe, tutku ve hırs ruhumuzu yorabilir

Sezgilerimizin kuvvetli ve yoğun olduğu durumlarda şüphelerimiz bizi yanıltmayacaktır. Sürekli düşünen ruh halinde olmak bizi zihnen ve bedenen yoracaktır. Akrep burcunun tutku ve hırsını iki gün boyunca ilişkilerimizde çok yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Spritüel çalışmalar yapabilir, meditasyon, yoga ve spora yoğunlaşarak rahatlayabiliriz.

Yazı Berfin Atbaş