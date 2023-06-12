Minela Care, ozon tabakasının en ince olduğu coğrafya olması sebebiyle güneş koruma alanında dünyadaki en sıkı düzenlemelere sahip ülke Avustralya’da üretildi. Doğada kendiliğinden oluşan çinko oksit bazlı mineral filtresi, Avustralya ve ABD kurumları tarafından, UVA ve UVB ışınları ile mavi ışığa karşı en koruyucu etken madde olarak kabul ediliyor. Zararlı ışınları vücuttan uzaklaştırmayan, onları soğurup cilt üzerindeki katmana hapseden kimyasal alternatiflerin aksine, çinko oksit bazlı mineral filtre ışınları yansıtıp vücuttan uzaklaştırıyor. Böylece aşırı cilt ısınmasının önüne geçip tahrişi de önlüyor. Kimyasal filtreler gibi emilip cildin alt tabakalarına nüfuz etmemesi sayesinde, toksik etki yaratmıyor. Minela Care, Türkiye pazarındaki güneş koruyucular arasında, yüksek çinko oksit oranına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Suya, kuma ve tere dayanıklı, beyaz iz bırakmayan koruma

Suya dayanıklı 50 SPF koruma değerine sahip Minela Care güneş koruyucular, güneş koruma alışkanlıklarını değiştirecek yenilikçi özellikler sunuyor. Sürdükten hemen sonra güvenle güneşe çıkılabiliyor. Doğal mineral filtreli suya dayanıklı formülü suya girip çıktıktan sonra da etkin kalıyor. Minela Care, ciltte yağlı bir his ve beyaz iz bırakmaması, kolayca sürülüp emilmesi ve pratik şişesiyle de hayatı kullanıcısı için kolaylaştırıyor.

Güneş korumayı cilt bakımının parçası haline getiren çok yönlü formüller

Farklı ihtiyaçlara cevap verecek çok yönlü ürünler sunan Minela Care, güneş korumayı günlük cilt bakımının bir parçası haline getiriyor. Yetişkinlere yönelik 50 SPF Anti-aging Yüz Güneş Kremi, hyralüronik asit, jojoba tohumu yağı ve vitamin C ve E gibi besleyici içeriklerle foto yaşlanmaya karşı koruyucu etki sağlayarak leke ve kırışıklık oluşumuna karşı koruyor. 50 SPF Renkli Nemlendirici Yüz Kremi, hyralüronik asit, aynı sefa çiçeği, E vitamini gibi ek içeriklerle cildi nemlendiriyor, yaşlanma belirtilerine ve leke oluşumuna karşı koruyor, antioksidan ve antienflamatuar etki sağlıyor.

Hassas bebek cildine özel temiz içerikli, zahmetsiz bir tercih

Minela Care 50 SPF Bebek ve Çocuk Güneş Kremi, yumuşak yapısı ile kolayca sürülüp suya, kuma ve tere dayanıklı olmasıyla ve sürdükten hemen sonra beklemeksizin güneşe çıkılabilmesiyle, çocuklarda güneş kremi kullanımını zahmetsiz hale getiriyor. Paraben, alkol, parfüm, Peg, Edta, SLS gibi zararlı kimyasallar içermeyen formülü ile anne ve babaların iç rahatlığıyla kullanabilmesini sağlıyor. Hassas ve egzamaya eğilimli cilde sahip bebekler için beyaz yulaf çekirdeği unu ve aynı sefa çiçeği özü gibi doğal içeriklerle yatıştırıcı etki yapıyor, tahrişi önlüyor.