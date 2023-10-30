Avrupa’nın 40 şehrinin, ekonomik açıdan incelendiği ve avantajlı tatil bölgelerinin listelendiği, Birleşik Krallık merkezli mobil banka Starling Bank’in TripAdvisor ve Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kurumların verilerini kullanarak yürüttüğü araştırma yayınlandı. 1 haftalık maliyet hesaplamaları yapılan bu şehirler arasından en düşük bütçeli ve en uygun 10 tatil yeri listelendi. İşte Avrupa’da en iyi ve en uygun tatil deneyimini sunan 10 şehir…

1. Lizbon, Portekiz (440,20 sterlin)

3. İstanbul, Türkiye (274,14 sterlin)

4. Budapeşte, Macaristan (412,03 sterlin)

5. Prag, Çek Cumhuriyeti (505,67 sterlin)

6. Porto, Portekiz (444,22 sterlin)

7. Split, Hırvatistan (399,29 sterlin)

8. Madrid, İspanya (558,49 sterlin)

9. Roma, İtalya (615,49 sterlin)

10. Barcelona, İspanya (579,22 sterlin)

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