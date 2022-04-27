ATV’nin sevilen dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Yeni sezonda da devam edeceği iddiası kulaktan kulağa yayılan dizi ile ilgili final kararı geldi.

Reytinglerde üst sıralardan düşmeyen ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova‘nın final tarihi belli oldu.

İbrahim Çelikkol; Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık’ın vedasından sonra dizinin dördüncü sezonunu kurtarmaya gelmişti.

Dizinin devam etmesi halinde başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol’un anlaşması nedeniyle diziye veda etmeyeceği de konuşuluyordu.

Ancak Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği diziyle ilgili son gelen bilgi 141. bölümde kesin olarak final yapacağı yönünde…