Ünlü şarkıcı Atiye, Hakan Gence’ye verdiği röportaj sırasında ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi.
Şarkıcı Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya’da nikah masasına oturmuştu.
Son albümü ‘Deli İşi’ için Hürriyet’ten Hakan Gence’ye röportaj veren ünlü şarkıcı Atiye, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
“Şu an hamilesin sanırım. Doğru mu?” diyen Gence’ye Atiye, “Evet, hamileyim!” diye yanıt verdi. “Aşermeler yaşıyor musun?” sorusunu ise şarkıcı, “Canım devamlı turşu çekiyor” diyerek cevapladı.